Homem desaparece de hospital após cirurgia para retirada de objeto do reto em MT

(Foto: Reprodução) – Um homem deixou o Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda (440 km de Cuiabá), poucas horas após passar por um procedimento cirúrgico para remover um objeto que estava alojado em seu reto.

O caso ocorreu na tarde de sábado (21) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme as informações, o caso foi registrado por um membro da equipe médica, o paciente deu entrada na unidade de saúde, foi submetido à cirurgia e, por volta das 16h30, saiu do hospital por conta própria. A ausência só foi percebida cerca de uma hora depois, por volta das 17h45, quando os profissionais notaram que ele já havia recolhido todos os seus pertences.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem após a cirurgia, tampouco sobre o que teria motivado sua saída repentina da unidade. O caso segue sob apuração das autoridades policiais.

