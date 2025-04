Homem desaparecido é encontrado morto dentro de casa, em Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – Corpo de José Antônio de Sousa apresentava sinais de homicídio; dono do imóvel está desaparecido.

José Antônio de Sousa, de 41 anos, foi encontrado morto dentro da casa de um vizinho no residencial Wirland Freire em Itaituba, no sudoeste do Pará. O corpo apresentava indícios de homicídio. Familiares da vítima já haviam registrado um boletim de ocorrência, pois ele estava desaparecido desde segunda-feira (31).

Na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 10h30, moradores da região sentiram um odor forte e, ao verificarem, encontraram o corpo dentro da residência. O proprietário do imóvel está desaparecido, mas testemunhas afirmam que ele foi visto circulando pelo bairro nos últimos dias.

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para isolar a área e iniciar as investigações. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, e o caso segue sob apuração.

