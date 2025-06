Homem descobre que ‘namorada virtual’ era casada e mata rival a facadas em MT

(Foto: Reprodução) – Ele invadiu a quitinete e assassnou o morador de forma cruel

Imagens de câmera de segurança de um conjunto de quitinetes no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde (334 km de Cuiabá), flagraram o momento em que um homem vai ao local e mata o marido da namorada virtual com 10 facadas, na madrugada desta sexta-feira (20). A vítima fatal foi identificada como Ronivaldo Macedo da Silva, 52 anos.

Após o homicídio, o suspeito fugiu, mas foi preso momentos depois em Sorriso (420 km de Cuiabá).

Um vídeo divulgado pelo Terra Digital mostra a frieza do assassino durante depoimento à Polícia Civil. Ele afirmou que o rival estava deitado na cama e que deu facadas em várias partes do corpo dele. Disse também que só não matou a mulher por causa da filha dela.

“Eu cheguei na casa dela, olhei assim, o cara deitado na cama dela. O banheiro é individual, todo mundo usa. Fui lá, paguei de Nelson. Bati na porta do banheiro: ‘pa pa’. Ela abriu a porta. Na hora que ela abriu, ela regalou o olho. Falei que estava com os guri e ela falou pra não fazer besteira”, começou o depoimento.

Ele afirmou que conversava com ela todos os dias, que comprava coisas para ela e que a questionou sobre quem estava fazendo besteira. “Eu falei: ‘Olha aqui, vai pro pau. Você não vai pro pau, sabe por quê? Porque você tem filho pequeno. Se não, se ia morrer também.’ Eu sou homem pra assumir meu B.O [falou olhando para câmera]. Então, peguei a faca, que já estava na cintura. O cara acordou, mas não deu tempo para ele. O cara vai acordar e vai tomar facada sem dó porque ele está pegando a mulher do cara, pô. Eu tô junto com a mulher, ele não sabia, mas ela sabia. Foi facada para todo lado, no bucho, no pescoço”, realtou alucinado.

O criminoso foi preso e agora está à disposição da Justiça.

Fonte: FOLHAMAX – ALEXANDRA LOPES e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/17:12:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...