Homem descobre verme vivo dentro do olho após meses de visão embaçada

(Foto: Reprodução) – Paciente de 35 anos enfrentou inflamação ocular persistente até que exames revelaram a presença de parasita associado ao consumo de carnes

Um homem indiano de 35 anos passou oito meses convivendo com visão embaçada e vermelhidão no olho esquerdo sem imaginar a real causa do problema. Quando procurou ajuda médica, os exames revelaram uma situação incomum: havia um verme vivo dentro do globo ocular.

Segundo o relatório publicado em 9 de agosto no New England Journal of Medicine, o paciente também apresentava um quadro de panuveíte, inflamação que atinge diversas camadas do olho. O globo ocular estava avermelhado, a pupila dilatada e fixa, e a precisão visual havia caído para 20/80. Durante o exame detalhado, os médicos identificaram o parasita se movendo no chamado “segmento posterior” — a parte interna e mais profunda do olho.

Para salvar a visão do paciente, foi realizada uma cirurgia chamada vitrectomia pars plana, que retira o humor vítreo (substância gelatinosa dentro do olho) e permitiu a retirada do verme. Após o procedimento, o homem recebeu tratamento com glicocorticoides orais e oculares, apresentando melhora dos sintomas após oito semanas. Mesmo assim, o desenvolvimento de catarata limitou a recuperação da visão a 20/40.

O que é a gnatostomíase ocular?

É uma doença parasitária causada pela infecção do verme pertencente ao gênero Gnathostoma. É rara em humanos, porém, mais frequente em regiões da Ásia, Tailândia e México, onde o consumo de alimentos crus ou mal cozidos é comum.

A infecção pelo parasita ocorre pela ingestão de larvas presentes em carnes contaminadas, como peixe, frango, répteis ou anfíbios, principalmente quando servidos crus.

Em casos raros, as larvas conseguem migrar para o olho, causando inflamação intensa e danos à visão.

Os principais sintomas são visão embaçada, vermelhidão, dor ocular e, em alguns casos, percepção de movimento dentro do olho.

Mesmo após a retirada, podem surgir complicações, como catarata e perda parcial da visão.

A gnatostomíase é considerada uma zoonose — doença transmitida de animais para humanos. Apesar de rara, chama atenção pela gravidade quando afeta o sistema nervoso ou os olhos. O caso indiano reforça o alerta para os riscos de consumir carnes e peixes crus em regiões onde o parasita circula.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/09:05:28

