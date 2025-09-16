Homem descumpre medida protetiva, agride e ameaça matar mulher, no Pará

Foto:Reprodução | O suspeito foi preso pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

Na última sexta-feira (12), a equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Canaã dos Carajás realizou a prisão em flagrante de um homem pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

A vítima compareceu até a delegacia onde relatou que, na noite anterior, o suspeito foi até a sua residência, onde a agrediu com socos e a ameaçou de morte, descumprindo uma ordem judicial de afastamento deferida através de medidas protetivas de urgência.

Os delitos foram confirmados por meio das imagens captadas pelas câmeras do imóvel. Após diligência, a equipe policial conseguiu localizar o autor, que foi conduzido até à DEAM, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O homem segue à disposição da Justiça.

Fonte:PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

