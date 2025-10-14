Homem dopou namorada PM e usou arma dela para matar ex no MT

Foto: Reprodução | Luciano e a policial estavam hospedados em um hotel de Acorizal, a cerca de 60 quilômetros de Nobres.

Antes de matar a ex-namorada Jucieli Ribeiro Caju Boa Morte, em Nobres (a 122 km de Cuiabá), na manhã desta segunda-feira (13), Luciano Oliveira Sousa, de 32 anos, dopou a atual companheira, uma policial militar, para conseguir usar o carro e a arma dela no crime. A informação foi confirmada ao pelo delegado Marcus Vinícius Ferreira da Silva, responsável pela investigação.

De acordo com o delegado, Luciano e a policial estavam hospedados em um hotel de Acorizal, a cerca de 60 quilômetros de Nobres. Durante a noite, o homem ofereceu um comprimido à namorada, dizendo tratar-se de um analgésico para dor de cabeça. Em seguida, ela dormiu profundamente e só acordou na manhã seguinte, quando o acusado já havia deixado o local levando o carro e a pistola da PM.

O veículo, um Gol prata, foi encontrado pouco depois do crime em uma rua próxima à casa de Jucieli, com a placa adulterada com fita adesiva. O corpo de Luciano foi localizado dentro da residência, ao lado da vítima, após ele ser baleado pelo atual namorado de Jucieli durante luta corporal.

A policial militar foi encaminhada para atendimento médico e prestou depoimento à Polícia Civil. Ela relatou não se lembrar de nada após tomar o comprimido. Exames periciais devem confirmar se ela foi realmente dopada.

Como noticiado, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma casa do bairro Jardim Petrópolis, em Nobres. No local, os policiais encontraram duas pessoas baleadas: Jucieli, que ainda foi socorrida com vida, mas morreu no hospital, e Luciano, já sem sinais vitais.

Segundo relatos, Luciano surpreendeu a ex e o atual namorado dela no momento em que o casal abria o portão da casa. Armado, ele mandou que os dois entrassem no imóvel. As vítimas conseguiram correr e trancar as portas, mas o agressor atirou várias vezes contra a janela e arrombou a entrada com uma barra de ferro.

Dentro da residência, houve luta corporal entre Luciano e o atual namorado de Jucieli. O homem conseguiu tomar a arma e atirar contra o agressor, que morreu no local. A cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Politec.

