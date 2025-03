Homem é achado morto após marcar encontro em aplicativo de relacionamento

Foto: Reprodução | Durante a viagem, Francisco Oderivan informou aos amigos que iria encontrar uma pessoa que conheceu por meio de um aplicativo de relacionamentos na praia de Porto de Galinhas

Francisco Oderivan da Silva Souza, de 30 anos, natural de Governador Dix-Sept Rosado, Rio Grande do Norte, residia em Natal há dois anos. Na sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, ele viajou para Pernambuco com o intuito de participar de um evento pré-carnavalesco. Durante a viagem, informou aos amigos que iria encontrar uma pessoa que conheceu por meio de um aplicativo de relacionamentos na praia de Porto de Galinhas. Após esse comunicado, não houve mais contato com Francisco, e ele não chegou a se hospedar no hotel previsto em Recife.

Preocupados com o desaparecimento, familiares e amigos acionaram as autoridades locais e iniciaram buscas. No sábado, 22 de fevereiro, o corpo de Francisco foi encontrado em uma área de mata no município de Ipojuca, Pernambuco, apresentando sinais de violência, como perfurações possivelmente causadas por faca e lesões por pauladas. O corpo estava amarrado e foi deixado próximo a uma estrada.

A Polícia Civil de Pernambuco está conduzindo as investigações para elucidar o caso, mas até o momento não há informações sobre a motivação do crime ou possíveis suspeitos. O assassinato de Francisco causou comoção em sua cidade natal, onde era conhecido como “Dudu”. Amigos e familiares têm utilizado a hashtag #JustiçaPorDudu nas redes sociais, clamando por respostas e justiça.

O corpo de Francisco foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Recife e trasladado para Governador Dix-Sept Rosado. Seguindo orientações das autoridades, não houve velório, e o sepultamento ocorreu na terça-feira, 25 de fevereiro, no Cemitério Novo da cidade, após um momento de despedida em frente à residência de sua mãe. Uma multidão acompanhou o cortejo, demonstrando solidariedade e pesar pela perda trágica.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/07:44:21

