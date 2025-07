Homem é agredido na rua da Alegria, mas recusa registrar ocorrência e suspeito de liberado

Polícia Militar atendendo a ocorrência no Bairro Vista Alegre do Juá – Foto : Reprodução / O Repórter Invisível

Caso aconteceu na Vista Alegre do Juá; Polícia Militar realizou cerco e abordou suspeito, mas vítima optou por não seguir com denúncia.

Um homem foi agredido na manhã de hoje (27) na Rua da Alegria, entre as ruas 11 e 12, na Vista Alegre do Juá, em Santarém, oeste do Pará.

A agressão, segundo informações preliminares, teria ocorrido após um desentendimento no trânsito.

A Polícia Militar, por meio do 3º BPM, foi acionada e compareceu rapidamente ao local, onde realizou buscas e conseguiu abordar um suspeito com as características repassadas por testemunhas.

A oficial de dia, tenente Júlia, informou que a vítima — que estava no carro com o filho no momento da agressão — optou por não registrar a ocorrência, o que impediu a prisão do suspeito.

“Quando as guarnições chegaram, recebemos as características do suspeito, que foi abordado aqui as proximidades, porém a pessoa que foi agredida não teve interesse de fazer o registro.

Então, devido a essa situação, a gente vai liberar o acusado, já que não consta nada contra ele, feito a pesquisa nos nossos sistemas”, explicou a tenente.

De acordo com populares, a agressão foi violenta e envolveu vários indivíduos, alguns em motos e outros em um carro.

A vítima teria sido bastante espancada, o que chamou a atenção dos moradores da área.

Apesar da recusa da vítima em registrar o caso, a Polícia Militar destacou que continua à disposição da população e reforçou a importância de oficializar denúncias.

“As guarnições estão diminuídas, temos a resposta para a sociedade, mas aí depende dele fazer o registro, já que ele não tem interesse, a gente vai seguir o nosso policiamento, mas conte com a Polícia Militar”, reforçou a tenente.

A guarnição do 3º BPM seguiu com o policiamento na área logo após o ocorrido.

Fonte: Luiz Henrique Nunes, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/15:16:37

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

