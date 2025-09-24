Homem é arranhado por onça ao tentar impedir que animal entrasse em creche
Um homem ficou ferido após tentar impedir que uma onça entrasse em uma creche em Extrema, distrito de Porto Velho (RO), nesta segunda-feira (22). O animal foi encontrado por moradores por volta das 10h e, até agora, ainda não foi capturado.
À Rede Amazônica, Nardeli dos Santos Silva informou que encontrou a onça dentro de uma casa, mas o animal ficou assustado com o barulho das pessoas e correu em direção a uma creche. Com medo de que atacasse alguma criança, ele correu para impedir a passagem e acabou sendo arranhado.
“Acho que alguém bateu com uma ripa aqui na janela e ela [onça] correu por essa porta e saiu para o rumo da creche. Ela estava nessa casa aqui, aí devido o povo ficar vendo ela, um tumulto de gente, ela ficou meio veaca, pulou a janela lá e saiu, percorreu esses terrenos baldios e ficou lá perto da creche onde eu fui brigar com ela”, explicou.
Nardeli recebeu atendimento médico e passa bem.
A onça-pintada invadiu uma residência na manhã desta segunda-feira (22) em Extrema, distrito de Porto Velho. Vídeos feitos por moradores mostram ela deitada, com a respiração ofegante, aparentemente estressada.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou ao g1 que foi acionado pela Polícia Militar e enviou uma equipe para capturar a onça. No entanto, até a última atualização desta reportagem, o animal ainda não havia sido resgatado.
