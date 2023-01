Homem é arrastado por correnteza na BR-320 (Transamazônica), interior do Pará

(Foto: Reprodução: Instagram ) – De acordo com as primeiras informações, o caso aconteceu na BR-320, em Uruará, sudoeste do Pará. A equipe que resgatou o homem, produz vídeos na região para a internet, e foi até o local em uma voadeira.

O local ficou submerso após as fortes chuvas que atingiram a região do Xingu e fez subir o nível do rio Uruará e impossibilitou a passagem de veículos pelo local. A cidade também ficou embaixo d’água, moradores chegaram a registrar vários pontos de alagamentos na área urbana do município.

Ainda no vídeo do resgate, uma máquina pesada passa arrastando 4 veículos pelo local, umas das formas improvisadas de tentar passar pela área.

O resgate demora alguns minutos, pois a equipe tem muita dificuldade por conta da força da correnteza, em seguida após algumas tentativas a vítima é resgatada. Até o momento a identidade do homem ainda não foi divulgada.

Veja o vídeo:

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/16:38:17

