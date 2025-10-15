Homem é assassinado a facadas em praia de Castelo dos Sonhos; Polícia Civil investiga o caso

Foto: Reprodução | Na noite do último domingo (12), por volta das 23h45, um homem foi morto a golpes de faca no Distrito de Castelo dos Sonhos, região de Altamira (PA). A vítima foi identificada como Antônio Filho de Sousa das Neves, de 23 anos.

De acordo com informações repassadas pela Delegacia de Polícia Civil do Distrito, o Hospital Municipal de Castelo dos Sonhos informou que o jovem deu entrada com múltiplas perfurações causadas por arma branca (faca). O médico plantonista, realizou os primeiros atendimentos, porém Antônio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Testemunhas relataram que a vítima teria se envolvido em uma discussão com um homem identificado como Jailson da Conceição em uma praia localizada no distrito. Após o desentendimento, o suspeito teria ido até sua residência, pegado uma faca e retornado ao local, desferindo golpes que atingiram o tórax da vítima.

Após o crime, Jailson da Conceição fugiu e até o momento segue foragido. A Polícia Civil realiza diligências para localizar o autor e solicita que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas ao número (93) 98120-1467, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.

O caso foi registrado sob o Boletim de Ocorrência nº 00480/2025.100784-1 e segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Castelo dos Sonhos, vinculada à 15ª RISP – Superintendência Regional do Tapajós.

