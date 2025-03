Homem é assassinado a pauladas em comércio no Tucuruí (PA)

Foto: Reprodução | Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A noite de sábado (15) foi marcada por um ato de violência no bairro Nova Conquista, em Tucuruí, onde um homem, ainda não identificado, foi vítima de homicídio dentro de um comércio local.

Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram o desespero dos moradores tentando socorrer a vítima, que foi atingida por uma forte paulada na parte de trás da cabeça. Em um áudio gravado, uma mulher relata que o homem havia chegado ao estabelecimento e pedido duas cervejas. Poucos instantes depois, ao retornar com as bebidas, ela o encontrou desacordado e com um sangramento intenso na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar, mas, infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

A Polícia Militar esteve no local para preservar a cena do crime enquanto a Polícia Civil deu início às investigações. Em nota, a corporação informou que já identificou e prendeu o autor do homicídio, que deverá responder pelo crime.

O caso segue sob investigação para esclarecer as motivações por trás do crime.

Fonte: Plantão 24horas News – Jornalista Neto Alves e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/09:16:35

