Homem é assassinado a tiros dentro de casa na zona rural de Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Polícia Civil já apura o caso, mas autoria e motivação ainda são desconhecidas

Na noite de domingo (28), um crime de homicídio foi registrado na Vila Sororó, zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. Gecivaldo Alves da Silva, de 38 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa, após ser atingido por vários disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por moradores que relataram ter ouvido tiros vindos de uma casa localizada na Rua do Flamengo. Ao chegar ao endereço, os policiais confirmaram o óbito e isolaram a área até a chegada da equipe da Polícia Científica, que realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

Familiares contaram que, logo após os disparos, encontraram a porta da residência aberta e a vítima já sem vida. Nenhuma movimentação suspeita foi observada nas proximidades no momento do crime. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Marabá.

A autoridade policial responsável informou que exames periciais foram solicitados e que todas as medidas legais estão sendo tomadas para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os envolvidos. Até esta segunda-feira (29), não havia informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao crime.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/14:51:27

