Homem é assassinado a tiros em frente a ginásio, em Altamira (PA)

Foto:Reprodução | Um homem identificado como Marcos Bruno da Silva, natural de Porto de Moz, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira, 21 de julho, em Altamira, no sudoeste paraense. O crime ocorreu por volta das 23h, na Rua Padre, em frente ao ginásio poliesportivo do Bairro Brasília.

De acordo com informações preliminares, dois homens em uma motocicleta de cor preta teriam se aproximado do local e efetuado diversos disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. Um dos suspeitos usava uma camisa vermelha.

Segundo a Polícia Militar, Marcos Bruno possuía uma extensa ficha criminal desde 2013, com diversas prisões em flagrante. Ele já havia fugido duas vezes do sistema prisional e, atualmente, cumpria pena em regime de prisão domiciliar.

Até o momento, ninguém foi preso. As buscas pelos autores do crime continuam.

Fonte: A Voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/12:25:59

