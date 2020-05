Homem é assassinado a tiros em Redenção

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com testemunhas, Marlos estava há pouco tempo em Redenção e seria natural de Marabá. Depois de atirar contra a vítima, o assassino fugiu, sem ser identificado. Não há informações sobre seu paradeiro e sobre a motivação do crime.

Um homem foi assassinado a tiros na noite da última terça-feira (12) em Redenção, no sul do Pará. A vítima, identificada como Marlos Rosa Coelho, de 32 anos, estava encostada em um carro, modelo Saveiro Cros, estacionado na avenida Alceu Veronese, quando foi surpreendida pelo assassino. Cinco disparos foram feitos em direção a Marlos, que foi atingido e morreu ainda em via pública.

