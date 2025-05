Homem é assassinado a tiros no centro de Altamira, no sudoeste do Pará — Foto: TV Liberal

Maycon Soares de Sousa, de 25 anos, foi atingido por disparos enquanto dirigia e colidiu o veículo contra o muro da UFPA. Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Um homem foi assassinado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (16) no centro de Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Maycon Soares de Sousa, de 25 anos, dirigia um carro de passeio quando foi surpreendido por um atirador no cruzamento da Rua Magalhães Barata com a Travessa Pedro Gomes, área de intenso movimento de veículos.

Segundo testemunhas, o atirador estava na garupa de uma motocicleta e usava uma mochila de entregador. Ele não usava capacete no momento do crime, o que pode facilitar a identificação. Ao menos três disparos teriam atingido a vítima, que perdeu o controle da direção e colidiu o veículo contra o muro da Universidade Federal do Pará (UFPA), nas proximidades do Hospital Regional Público da Transamazônica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a atender a ocorrência, mas Maycon não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica. Um dos semáforos do cruzamento também foi danificado com o impacto da colisão.

Em nota, a A Polícia Civil informou que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. No carro da vítima foi encontrado um pacote de, aproximadamente, 200 gramas de cocaína. Perícias foram solicitadas, imagens são analisadas, e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídio de Altamira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

