Homem é assassinado com seis tiros em Paragominas

Um homem, identificado apenas como “Marquinhos”, foi morto no final da tarde desta terça-feira (13), em Paragominas, município do sudeste paraense. A vítima foi atingida por seis disparos e não resistiu aos ferimentos, morrendo antes da chegada do socorro médico.

De acordo com informações do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o homem seria usuário de drogas, bastante conhecido na região. Por volta das 18h30 de hoje, Marquinhos estava na rua Paulo VI, bairro da Cidade Nova, quando foi atingido por dois disparos nas costas. Ao se virar, o atirador disparou mais três vezes, acertando o lado esquerdo do tórax do homem. Ele morreu na hora, sem chances de socorro.

O perito do Instituto Médico Legal (IML) identificou mais um tiro, de raspão, que provavelmente foi disparado no momento em que a vítima virou o corpo na direção do assassino. As testemunhas não quiseram dar detalhes sobre o caso e o relato sobre como a morte do homem ocorreu foi elaborado pelo perito criminal.

O pouco que se sabe é que o assassino teria chegado a pé ao local do crime, e fugido da mesma forma. De acordo com o tenente Modesto, um morador disse que Marquinhos teria tentado denunciar um conhecido por roubo, e esse seria o mesmo homem que atentou contra a vida dele, motivado por vingança. Por enquanto, essa é a principal linha de investigação que conduzirá o trabalho da Polícia, que tenta localizar o suposto autor do crime. Até o momento da publicação desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado.

