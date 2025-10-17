Homem é assassinado com tiro de arma caseira, no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fabricação caseira.

Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17/10) no Porto do KM 11, em Tucuruí, município localizado no sudeste do Pará. De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fabricação caseira.

A Polícia Militar localizou e apreendeu a arma, que teria sido jogada no rio logo após o crime. As circunstâncias e a autoria ainda são desconhecidas.

Equipes da PM e da Polícia Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos e aguardando a chegada da perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/16:10:31

