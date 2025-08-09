Homem é assassinado com tiro na testa em loja de conveniência, PB; VÍDEO

Vítima momentos antes do crime — Foto: Reprodução/TV Paraíba Crime foi registrado pelo circuito de câmeras de segurança do local, que flagrou momento em que criminoso aponta arma para a vítima. Um homem foi assassinado com um tiro na testa em uma loja de conveniência na madrugada desta sexta-feira (8), na cidade de Cajazeiras. O crime foi registrado pelo circuito de câmeras de segurança do local. Veja vídeo abaixo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima e o suspeito teriam discutido na loja antes do crime acontecer. Após a discussão, o suspeito saiu do local e foi até um carro, onde pegou um revólver e retornou para a loja na intenção de cometer o assassinato. No vídeo, é possível ver o momento em que o homem aponta a arma para a testa da vítima. A vítima foi identificada como Rafael Saturno da Silva, de 32 anos de idade. Ele ainda foi socorrido para o Hospital Regional de Cajazeiras, mas não resistiu e morreu no início da manhã desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Civil, o suspeito fugiu de carro. A investigação aponta que ele ainda teria abastecido o veículo antes de seguir a rota de fuga. Ele já foi identificado, mas até o momento, não foi localizado pela polícia. https://www.folhadoprogresso.com.br/wp-content/uploads/2025/08/Homem-é-assassinado-com-tiro-na-testa-em-loja-de-conveniência.mp4

