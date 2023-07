Homem é assassinado em lava-jato de Parauapebas

(Foto: Reprodução) – A vítima seria de Portugal e teria chegado há pouco dias ao Pará

O homem, identificado como Pedro Henrique Moraes de Souza, de 25 anos, foi morto a facadas próximo a um lava a jato, na Rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas. Segundo testemunhas, o jovem teria vindo de Portugal, na Europa, onde morava com a mãe. Ele seria filho de um caminhoneiro e havia chegado recentemente ao município. Pedro foi morto próximo ao local onde estaria hospedado, na casa de um amigo, no bairro do Maranhão. As informações foram divulgadas pelo portal Zedudu.

Conforme as autoridades, Pedro teria sido esfaqueado por uma pessoa que ainda não foi identificada. No momento do crime, alguns moradores que passavam pela via teriam avistado o jovem correndo, saindo de um terreno baldio que fica bem ao lado do lava-jato. Ele teria ido para o meio da avenida pedindo socorro e com as costas e o peito esquerdo manchados de sangue. Ao ver o jovem ferido, uma mulher que estava de moto foi até a delegacia informar os policiais sobre a situação. Além dela, um outro casal que passou de moto também relatou à polícia ter visto Pedro na via. Eles contaram, ainda, que avistaram um homem de camisa branca segurando uma faca e fugindo para os fundos do lava a jato.

Ao ir averiguar a situação, os investigadores encontraram um celular, que analisam para saber se é da vítima ou do executor. Além disso, a faca utilizada no crime foi encontrada atrás do lava a jato, em uma pia de lavar louça. Próximo ao local, a PM se deparou com um homem que acabou preso após correr ao ver a guarnição. Ele foi levado para a seccional sob suspeita de ser o assassino, que teria retornado para pegar o celular perdido. No entanto, o homem acabou sendo liberado pela Polícia Civil, que constatou que ele fugiu ao ver o carro da polícia pois estava portando maconha.

Em nota, a Polícia Civil afirma que está investigando o caso por meio da equipe de investigação de homicídios da Seccional de Parauapebas. Além disso, diligências são realizadas para identificar a autoria do crime.

Fonte: Maiza Santos / Especial para O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/17:03:07

