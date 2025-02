Homem é assassinado pelo ex-amante como “prova de amor”

Foto: Reprodução | O suspeito e a vítima tinham um caso extraconjugal, descoberto pela esposa do homem preso pelo homicídio.

Goiânia – O empresário Carlos Luiz de Sá (foto em destaque), de 53 anos, foi morto a facadas em uma emboscada armada pelo ex-amante. O suspeito de tramar o assassinato teria cometido o crime como “prova de amor” à própria esposa, que descobriu a relação dele com a vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, Carlos Luiz foi morto pelo ex-funcionário Vinícius Valentim da Silva, com quem mantinha um caso extraconjugal. Vinícius é casado com Yara Alves, também acusada de participação no homicídio.

O corpo do empresário foi encontrado nessa quinta-feira (27/2) em uma região de mata no limite entre a capital goiana e Senador Canedo, na região metropolitana.

Tanto Yara quanto Vinícius confessaram envolvimento no assassinato à PM. “Eu e o Vinícius terminamos recentemente, e ele continuou me ‘beirando’. Ele estava em um relacionamento às escondidas com o Luiz, que eu descobri, e esse foi o motivo (do término). Ele ficou tentando reatar comigo, esteve lá em casa e me falou que cometeu o crime para me provar que me amava”, contou Yara.

Ela confessou que ajudou a armar a emboscada para matar o empresário. “O Luiz estava sentado no carro, e o Vinícius entrou no banco ao lado do passageiro. Quando eu cheguei, o Luiz se assustou. No que ele se assustou, o Vinícius foi segurar ele, já com a faca. A minha participação foi tentar segurar, tanto que me machucou. Eu também peguei um golpe de faca… Eu apavorei, saí e, aí, o Vinícius pegou e terminou (de matar)”, completou a mulher.

Empresário desaparecido

Conforme as investigações do caso, Carlos Luiz foi atraído para uma conversa no Setor Bandeirantes, em Trindade, também na região metropolitana de Goiânia, e atacado dentro do carro, um Renault Oroch. Yara teria enforcado a vítima enquanto Vinícius desferia os golpes. Após cometerem o crime, o casal abandonou o corpo na mata com a ajuda de uma adolescente, irmã do suspeito.

O empresário, que era dono de uma panificadora, ficou dois dias desaparecido até o carro dele ser encontrado pela polícia em Inhumas (GO). O casal foi localizado em um hotel na cidade goiana de Uruaçu, nessa quarta-feira (26/2), poucas horas após deixarem o veículo da vítima. Eles estavam acompanhados de duas crianças — filhos de Yara — e da adolescente que participou do crime.