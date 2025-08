Homem é atacado por jacaré no Marajó

(Foto: Reprodução) – A vítima foi socorrida Hospital de Emergência de Macapá, onde recebeu atendimento médico especializado

Um homem, ainda não identificado, foi atacado por um jacaré na zona rural do município de Afuá, no Arquipélago do Marajó. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (4), na localidade Ilha da Conceição, no rio Antônio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a vítima aparece dentro de uma lancha sendo levada para a cidade de Macapá, no Amapá.

Segundo o portal Notícia Marajó, o jacaré que mordeu a vítima teria sido morto por moradores da comunidade após o ataque. Imagens compartilhadas em grupos de mensagens mostram o animal já sem vida. As circunstâncias do episódio ainda são desconhecidas.

Ainda conforme a imprensa da região, a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá informou que o homem foi levado ao Hospital de Emergência de Macapá, onde recebeu atendimento médico especializado, incluindo avaliação na área de ortopedia. Por enquanto, o estado de saúde dele não foi divulgado.

