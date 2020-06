Homem é atingido no braço com golpes de terçado após discussão sobre política em Óbidos

Delegacia de Óbidos — Foto: Geovane Brito/G1

Um homem foi ferido com golpes de terçado no braço, após discussão com outro sobre política em Óbidos, no oeste do Pará. O crime aconteceu no sábado (30) , mas a família da vítima só procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência nesta quarta-feira (3).

De acordo com informações da polícia, testemunhas relataram que a vítima, identificada apenas como Edcarlos, estava caminhando no bairro Perpétuo Socorro, quando foi atingida por golpes de terçado no braço por outro homem. Eles teriam se desentendido anteriormente, por questões políticas.

Ainda conforme informações da polícia, a família procurou as autoridades policiais apenas depois de ter passado o período de flagrante do crime. O suspeito ainda não foi localizado, mas a polícia está investigando o caso.

A estado de saúde da vítima é delicado. O homem está aguardando para ser transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém. Conforme a família de Edcarlos, ele corre o risco de ter o braço amputado.

