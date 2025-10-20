Homem é atingido por disparo de arma de fogo no bairro Vitória Régia, em Itaituba

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na sexta-feira (17) e a vítima foi identificada como Yago Moraes Martins, de 26 anos.

Um homem identificado como Yago Moraes Martins, de 26 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo na tarde de sexta-feira (17), no bairro Vitória Régia, em Itaituba. Segundo informações, o autor do disparo seria um homem identificado até o momento apenas como Roni, que estava em uma motocicleta modelo Pop vermelha. A vítima foi atingida no dedo do pé e socorrida para o Hospital Regional do Tapajós, onde recebeu atendimento médico. Ainda conforme relatos, a motivação do ataque poderia estar relacionada a ciúmes, mas as circunstâncias ainda estão sendo apuradas. O suspeito fugiu logo após o disparo e a Polícia realiza buscas para localizá-lo.

Fonte: Giro Portal

