Homem é autuado por subtração de incapaz após abordar criança em Canaã dos Carajás (PA)

(Foto:Reprodução) – O suspeito assinou um termo para comparecer na Justiça quando convocado

Um homem foi autuado por subtração de incapaz após abordar uma criança que estava na calçada de casa, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O caso ocorreu no último domingo (15) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do imóvel.

As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima da criança e conversa com ela, fazendo gestos. Não há detalhes sobre o conteúdo da conversa. Em seguida, a criança entra para dentro de casa, enquanto o homem se afasta caminhando. Pouco depois, a criança retorna à calçada e sai correndo em direção do homem.

A atitude levantou suspeitas entre moradores, que relataram que o homem aparentava estar sob efeito de álcool. Ele foi contido por moradores da área até a chegada da Polícia Militar e conduzido à delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por subtração de incapaz. “O suspeito assinou um termo para comparecer na Justiça quando convocado”, comunicou a instituição.

