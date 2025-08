Homem é baleado após ser perseguido e ter motocicleta roubada em Novo Progresso

Na madrugada deste domingo (3), um homem identificado como Edson Silva do Nascimento foi baleado durante um assalto na Av. Otavio Onetta, Bairro Industrial II, em Novo Progresso (PA). Ele estava na companhia de sua companheira, retornando de um campo de futebol por volta das 3h, quando ambos passaram a ser seguidos por dois homens em uma motocicleta Honda Pop 100, de cor branca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em uma moto Shineray/XY150-8, de cor vermelha e placa SZL1L36. Já próximo à residência da vítima, os suspeitos colidiram com o veículo com a intenção de derrubar o casal. Edson acelerou e entrou com a motocicleta nos fundos da residência, momento em que um dos criminosos efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu Edson abaixo das costelas.

Após os disparos, os criminosos fugiram levando a moto da vítima. O SAMU foi acionado e Edson encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Progresso. O paciente passou por cirurgia e, segundo os médicos, sofreu uma grave lesão no fígado. Seu estado de saúde é considerado grave e há necessidade de transferência para outra unidade hospitalar.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: PCPA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/13:50:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...