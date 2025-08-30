Homem é baleado durante discussão em bar na comunidade de Crepurizinho (PA)

Foto: Reprodução | Vítima foi atingida no braço e no tórax; suspeito fugiu após o crime

Um homem de 29 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (27), após uma discussão em um bar e conveniência, localizado na comunidade de Crepurizinho, região garimpeira do município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A vítima foi identificada como Carlos Eduardo do Carmo, atingido por um disparo de espingarda calibre .28. O autor do disparo seria Gabriel Coelho Rodrigues, apontado como principal suspeito. O tiro atingiu o braço e o tórax de Carlos.

Testemunhas relataram que os dois estavam juntos momentos antes do crime, quando uma discussão teria se iniciado. Gabriel deixou o local, retornou armado e efetuou o disparo contra a vítima.

Carlos foi socorrido por frequentadores do estabelecimento e encaminhado ao posto de saúde da comunidade, onde recebeu atendimento. Seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito já havia fugido. Até o momento, Gabriel Coelho Rodrigues segue foragido, e as buscas continuam.

Fonte: Plantão 24horas News/Jornal Folha do Progresso

