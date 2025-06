Homem é baleado durante tentativa de assalto em frente a banco no sudeste do Pará

Crime ocorreu em plena luz do dia no centro de Parauapebas — Foto: Redes Sociais

Ação ocorreu em plena luz do dia e foi registrada por câmeras de segurança. Vítima carregava cerca de R$ 15 mil quando foi baleada.

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto registrada em plena luz do dia, no centro de Parauapebas, sudeste do Pará.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima chega de motocicleta em frente a uma agência bancária, carregando cerca de R$ 15 mil em uma mochila.

Em seguida, dois homens também em uma moto se aproximam. Um deles saca uma arma e anuncia o assalto. Durante a ação, a vítima é baleada, e os criminosos fogem levando o dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas. Informações apontaram que os suspeitos teriam fugido em direção ao município vizinho de Canaã dos Carajás.

📲 Acesse o o canal do g1 Pará no WhatsApp

A motocicleta usada no crime foi localizada estacionada no centro da cidade. Durante as buscas, os policiais abordaram um homem que tentava ligar o veículo. Ele usava tênis branco, calça jeans e camisa clara, mesmas características descritas por testemunhas.

Segundo a PM, o suspeito ainda tentou sacar uma arma ao notar a aproximação dos agentes, mas foi contido. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições, dinheiro, um celular e outros objetos.

O homem foi identificado como Wagner de Oliveira Lopes. Ele confessou participação no crime e afirmou que pilotava a moto durante a fuga. Wagner também disse que o comparsa seguiu em direção a Redenção, levando outra arma de fogo.

Wagner foi encaminhado à delegacia e deve responder por tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil segue com as buscas para localizar o segundo envolvido. A vítima foi socorrida e permanece em recuperação.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/16:36:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...