Homem é baleado e busca refúgio em depósito de bar em Castelo dos Sonhos (PA)

Foto: Reprodução | Por volta de 1h50min da madrugada desta segunda-feira (27), a Polícia Militar foi acionada após um homem ensanguentado procurar ajuda no depósito de um estabelecimento , localizado em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira (PA).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, identificado pelas iniciais P.H.V.P., de 26 anos, relatou aos policiais que havia sido baleado momentos antes, nas proximidades da Casa Rural Máquinas.

Ao chegar ao local, os militares constataram que a vítima apresentava dois ferimentos de arma de fogo, um nas costas e outro abaixo do braço esquerdo. O homem contou ainda que o autor dos disparos seria um indivíduo conhecido como “Jeová”, ex-companheiro da mulher com quem ele mantém um relacionamento.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Castelo dos Sonhos para receber atendimento médico. A Polícia Civil foi comunicada do ocorrido e iniciou as investigações para apurar as circunstâncias e autoria do crime.

