Homem é baleado em frente à casa do patrão no Distrito de Moraes Almeida

Foto: Reprodução | Vítima foi atingida por disparo de espingarda e apontou um conhecido como principal suspeito; polícia realiza diligências na região.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Unidade Básica de Saúde do Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, após receber informações de que um homem identificado como Deivide Alves Balbina, de 25 anos, havia sido alvejado por arma de fogo, possivelmente uma espingarda.

Segundo relato da vítima, o fato ocorreu por volta das 20h30 desta segunda-feira (20), quando ele estava em frente à casa de seu patrão. Deivide afirmou que o autor do disparo seria Francisco José Silva Ferreira, de 37 anos, conhecido pelo apelido de “Chiquinho”.

Ainda conforme o depoimento, a vítima mencionou que saiu do presídio há cerca de três meses, onde respondeu por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele, no entanto, não soube informar o endereço exato do suspeito, nem outros detalhes sobre o ocorrido.

Deivide permanece em observação médica, e as polícias Militar e Civil seguem em diligências conjuntas para localizar e prender o suspeito.

