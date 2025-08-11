Homem é baleado na perna após confusão no bairro Diamantino, em Santarém

Samu realizou o atendimento da vítima — Foto: Portal Encontro das Águas/Reprodução

De acordo com a equipe do Samu, o homem sofreu pelo menos dois ferimentos na perna esquerda.

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na tarde deste domingo (10) no bairro Diamantino, em Santarém, próximo à Rua Hilda Mota, na Avenida Moaçara.

Segundo informações, a vítima chegado bastante alterada e discutido com pessoas que estavam na área. Um policial militar que estava de folga e à paisana presenciou a confusão e que, diante da situação, ele não parou e foi efetuado os disparos para conter o homem.

De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem sofreu pelo menos dois ferimentos na perna esquerda. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi imobilizado e colocado em uma ambulância para ser encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém.

Fonte: Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/09:00:05

