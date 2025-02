Foto: Reprodução | Já passou por isso? Nas redes sociais, um humorista compartilhou sua experiência.

Uma antiga norma do Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA) ainda pega muitos usuários de surpresa e impulsiona um negócio inusitado: o aluguel de calças e até mesmo camisas. Isso mesmo que você leu.Quem chega ao órgão vestindo minissaia, short ou bermuda é impedido de entrar e precisa escolher entre remarcar o atendimento ou alugar uma calça para conseguir acessar o local e realizar o serviço que deseja.

A situação ganhou destaque após o humorista e criador de conteúdo digital Mikael Silva compartilhar sua experiência nas redes sociais. Em um vídeo publicado em seu Instagram, ele relatou que foi barrado na entrada do Detran-PA e precisou recorrer ao aluguel de calças para ser atendido.

Apesar de mostrar brevemente o espaço para o aluguel das calças (e camisas também), ele não deu detalhes de quanto pagou, se havia variedade de modelos e outros informações que possam ajudar outros “desavisados”. Veja o vídeo:

Homem é barrado no Detran-PA por estar de bermuda, aluga calça comprida e vídeo viraliza Leia mais https://t.co/mJ9FH0fvs2 pic.twitter.com/nlPqJkfYYo — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 28, 2025

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/09:48:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...