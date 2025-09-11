Homem é condenado a mais de 30 anos por feminicídio em Vitória do Xingu (PA)

Foto:Reprodução | Karolliny Dantas foi morta a golpes de faca na noite do dia 13 de julho de 2024 no bairro Nova Conquista, em Vitória do Xingu.

Após 1 ano do feminicídio de Karolliny Dantas, ocorrido na cidade de Vitória do Xingu, no Pará, o assassino e ex-companheiro da vítima, Francivaldo dos Santos Ferreira, foi julgado em um júri popular na comarca de justiça do município. Familiares, amigos e a população compareceram e acompanharam o julgamento que durou quase o dia inteiro.

Karolliny Dantas foi morta a golpes de faca na noite do dia 13 de julho de 2024 no bairro Nova Conquista, em Vitória do Xingu. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima e o criminoso estavam recém-separados.

Francivaldo, que não aceitava o fim do relacionamento, foi até a casa de Karolliny armado com uma faca. Ao chegar na residência encontrou a mulher que estaria conversando com um outro homem e partiu pra cima dos dois. Karolliny tentou apartar a briga e acabou sendo atingida com golpes de faca.

Os golpes atingiram o peito, pescoço e mão da vítima. Ela foi socorrida e encaminhada até o Hospital Municipal de Vitória do Xingu, mas devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, mas cerca de doze horas depois não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de alta complexidade.

Agora, o criminoso já sentenciado desse caso, deverá cumprir a pena de 30 anos e 7 meses de reclusão no Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/08:19:58

