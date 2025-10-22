Homem é condenado a mais de 37 anos de prisão por matar dois irmãos na zona rural de Mojuí dos Campos (PA)

Emerson Conceição no Juri, condenado a 37 anos e 10 meses de prisão — Foto: Blog do Pião

Crimes ocorreram em fevereiro, após briga e tentativa de vingança entre as vítimas e o acusado.

Acusado de assassinar dois irmãos na comunidade do Anta, zona rural de Mojuí dos Campos, Emerson Conceição foi condenado a 37 anos e 10 meses de prisão. O júri ocorreu nesta terça-feira (21), cerca de oito meses após os crimes.

De acordo com o Ministério Público, Emerson foi considerado culpado por dois homicídios qualificados, além dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal. A sentença foi proferida pelo juiz titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O caso teve início na madrugada de 1º de fevereiro, quando Lenilso Amorim da Silva, de 39 anos, foi morto com um tiro de espingarda após uma discussão. O corpo dele foi encontrado no rio. Dois dias depois, o irmão da vítima, Leandro Amorim da Silva, foi morto ao tentar vingar a morte do irmão.

Segundo o Ministério Público, os crimes foram cometidos “de forma violenta, com disparos de espingarda na região da cabeça das vítimas”. Além dos homicídios, o acusado também teria obrigado duas pessoas, sob ameaça de arma de fogo, a ajudar na ocultação do corpo de Lenilso.

O promotor de Justiça Paulo Igor Barra destacou que cada homicídio teve duas qualificadoras: o primeiro, por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima; o segundo, para assegurar a impunidade do crime anterior e também com recurso que impossibilitou a defesa de Leandro.

Após o segundo assassinato, Emerson fugiu para uma área de mata, onde permaneceu escondido. Uma operação policial foi deflagrada com apoio de um helicóptero, e no dia 5 de fevereiro ele se entregou à polícia.

