Homem é condenado por assassinato de jovem em motel de Belém

Rayana foi morta com 22 facadas | Divulgação

A vítima, identificada como Rayana Rocha Thomas, era namorada do suspeito, que a matou no Dia dos Namorados

O homem identificado como, Samuel Ferreira da Silva, 35 anos, acusado de ter matado a jovem, Rayana Rocha Thomas, 25 anos, com 22 facadas, na noite de 12 de junho de 2023, em um motel no bairro da Pedreira, em Belém, foi condenado nesta quinta-feira (13).

A condenação de Samuel foi determinada a 26 anos de prisão, que serão cumpridas em regime fechado, atual condição dele, uma vez que já estava custodiado pelo sistema penal do Pará.

Em relação ao crime, o casal chegou no motel para comemorarem o Dia dos Namorados, uma vez que 12 de junho marca esse momento, com o suspeito dirigindo um táxi. Imagens de segurança mostraram eles interagindo e, nesse clima, teriam solicitado uma suíte.

Mas, o que seria uma noite romântica, terminou de maneira trágica para Rayana Rocha Thomas. Após uma hora na suíte, os funcionários ouviram gritos da suíte do casal e ao irem verificar a situação, encontraram a jovem morta ao chão e o suspeito tentando se matar com a faca usada por ele no crime.

Na época, os peritos criminais da Polícia Científica do Pará (PCEPA) atenderam a ocorrência e, ao examinarem Rayana, contabilizaram 22 perfurações em seu corpo. A Polícia Militar (PM) também esteve no local e, antes de apresentar Samuel numa delegacia, o levaram a um hospital para receber atendimento médico.

Fonte: Alexandre Nascimento – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2025/14:31:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com