Homem é conduzido à delegacia após denúncia de violência doméstica, em Itaituba

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na tarde deste domingo (19), por volta das 12h45, na 11ª rua do bairro Floresta.

Na tarde deste domingo (19), por volta das 12h45, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher na 11ª Rua do bairro Floresta, em Itaituba.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados pela vítima que ela havia sido agredida pelo companheiro. Diante da denúncia, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o homem foi autuado pelo crime de ameaça.

Fonte: Giro Portal e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/09:41:19

