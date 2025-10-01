Homem é conduzido à delegacia em Santarém após usar quarto de motel e não pagar conta

16ª Seccional Urbana de Policia Civil de Santarém — Foto: Aloisio Júnior

Segundo a polícia, ele alegou ter sido abandonado por uma mulher que levou seus pertences, ficando sem dinheiro para quitar a conta.

A Polícia Civil foi acionada na noite desta terça (30) por um motel em Santarém, oeste do Pará, após um cliente não pagar pela estadia. De acordo com os funcionários, o homem afirmou não ter dinheiro para quitar a despesa.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito relatou que havia entrado no local acompanhado de uma mulher. Após a relação, ele teria adormecido e, ao acordar, percebeu que ela havia ido embora levando seus pertences, o que o teria deixado sem condições de arcar com os custos.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos. Segundo investigadores, a princípio ele não deve permanecer preso, mas terá de preencher um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/08:57:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...