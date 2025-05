Homem é conduzido à delegacia suspeito de tentativa de homicídio na Feira da Banana em Santarém (PA)

Equipe do Samu presta os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada em estado grave para o hospital após ser esfaqueada na Feira da Banana — Foto: Blog do Pião

Testemunhas relataram que vítima e suspeito estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram a discutir; agressor foi localizado na casa de uma tia, no bairro Diamantino.

Um homem foi conduzido à delegacia na noite de segunda-feira (19), suspeito de esfaquear Francisco Levi Santos da Silva durante uma discussão na Feira da Banana da Rodagem, localizada na avenida Magalhães Barata, bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital. Populares relataram aos policiais que o suspeito e Francisco participavam de uma bebedeira quando iniciaram uma discussão que terminou em violência.

Logo após o crime, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado pela PM na casa de uma tia, no bairro Diamantino. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento da prisão.

Na delegacia, a mãe do suspeito demonstrou surpresa e preocupação com o ocorrido. Ela contou que o filho trabalhava como vigia na Feira da Banana, estava de folga no dia do crime, mas havia sido chamado para ajudar a descarregar bananas de um caminhão. Segundo ela, o filho não tinha antecedentes criminais e era responsável por ajudar nas despesas da casa. Ainda de acordo com o relato da mãe, ele estava há dois dias sem dormir direito.

O delegado plantonista Jair Castro conduziu os procedimentos legais e encaminhou o caso à Justiça. Na manhã desta terça-feira (20), o suspeito foi transferido para o presídio de Santarém, na comunidade Cucurunã, onde permanecerá à disposição da Justiça e aguardará a audiência de custódia.

O estado de saúde de Francisco Levi não foi informado até a última atualização desta reportagem.

