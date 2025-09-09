Homem é denunciado e preso por descumprir medidas protetivas em Pacajá

Foto: Reprodução | Em Pacajá, a Polícia Civil prendeu em flagrante no último domingo um homem por descumprir uma medida protetiva de urgência.

Um homem foi preso em flagrante em Pacajá, no sudoeste do Pará, acusado de descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira. O caso está ligado à Lei Maria da Penha e prevê pena de até dois anos de prisão.

Em Pacajá, a Polícia Civil prendeu em flagrante no último domingo um homem por descumprir uma medida protetiva de urgência. A vítima, que já havia solicitado proteção judicial contra o ex-companheiro, acionou a delegacia após sofrer agressões verbais e físicas no momento em que ele deixava o filho em casa. O homem teria passado o fim de semana com a criança.

Segundo o relato, o suspeito a xingou diversas vezes e fugiu logo em seguida. A equipe plantonista iniciou as buscas e conseguiu localizar o homem no endereço onde mora. De acordo com a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.

O acusado recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos legais. Ele segue à disposição da Justiça e poderá responder por violência doméstica.

O descumprimento de medida protetiva está previsto na Lei Maria da Penha e é considerado crime, com pena que varia de 3 meses a 2 anos de detenção.

