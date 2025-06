Homem é detido após esfaquear cachorro no Pará

(Foto:Reprodução) – O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis

Um homem foi detido pela Polícia Militar suspeito de esfaquear um cachorro na orla de São Sebastião da Boa Vista, município do Arquipélago do Marajó. A faca que teria sido usada na agressão foi apreendida. O caso ocorreu na manhã de domingo (8).

De acordo com informações do 81° Pelotão Destacado de Polícia Militar, a equipe foi acionada por moradores que presenciaram o ataque ao animal. O suspeito tentou fugir após o ato, mas foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a revista, os agentes encontraram duas facas em posse do homem. Segundo a equipe, uma delas foi identificada como a arma utilizada para ferir o cachorro.

O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Crime

Maltratar animais é crime, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes ambientais. A legislação prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda, para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação contra animais. A punição foi agravada em 2020, especialmente para casos envolvendo cães e gatos, com o objetivo de coibir a violência e garantir a proteção dos direitos dos animais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/07:00:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

i

Curtir isso: Curtir Carregando...