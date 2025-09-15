Homem é detido após invadir casa da companheira e causar tumulto em Castelo de Sonhos (PA)

(Foto: Reprodução) – Caso aconteceu durante a Operação Tolerância Zero na madrugada desta segunda-feira (15).

Por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira (15), durante a Operação Tolerância Zero, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, sudoeste do Pará.

Segundo denúncia da vítima, identificada como D.S.R, de 30 anos, seu companheiro, Rafael de Oliveira Sages, de 26 anos, quebrou a porta da residência para entrar e tentou agredi-la.

Mesmo com a chegada da guarnição, Rafael continuou exaltado e passou a arremessar objetos contra a parede da casa. Diante da situação, os militares precisaram conter o acusado e utilizar algemas para preservar a segurança da equipe, já que ele apresentava descontrole emocional.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/15:34:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...