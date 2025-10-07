Homem é detido após invadir casa da mãe em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Filho embriagado descumpriu medida protetiva e foi levado à delegacia pela Polícia Militar.

Por volta das 21h desta segunda-feira (6), a guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares para verificar uma ocorrência de violência doméstica na 30ª Rua do bairro Piracanã, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

No local, a senhora E. J. P. Q., de 67 anos, relatou que seu filho, J. dos S. D., de 32 anos, invadiu sua residência sob efeito de álcool, deixando os familiares em estado de choque.

Segundo a vítima, o homem já havia praticado o mesmo ato em outras ocasiões e possui medida protetiva de urgência expedida anteriormente contra ele.

Diante da situação, a Polícia Militar conduziu mãe e filho à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

