Homem é detido por desacato e perturbação do sossego em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na noite de quarta-feira (10), por volta das 21h50, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua Panamá, bairro Jardim América, em Novo Progresso (PA).

Segundo relato do boletim de ocorrência, ao chegar no local, os policiais constataram a situação e, após orientarem a proprietária do imóvel, o companheiro dela, identificado como B. d. S. P., de 35 anos, teria proferido palavras de baixo calão e ofensas contra os agentes.

Diante do comportamento agressivo, a guarnição precisou adentrar a residência e imobilizar o suspeito, que, segundo os policiais, resistia à abordagem. A filha menor de idade do acusado também teria se exaltado, filmando a ação e proferindo xingamentos contra os policiais.

O Homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais. O caso foi registrado como desacato, com base no Código Penal Brasileiro, artigo 331.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/13:41:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...