Homem é detido por porte ilegal de arma em Novo Progresso

Foto: Reprodução |Na noite desta quarta-feira (15), por volta das 18h30, uma guarnição da Polícia Militar de Novo Progresso prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo.

Durante patrulhamento pela Avenida Jamanxim, no bairro São Marcos, os policiais avistaram um veículo Jeep Tracker, de placa KAM-3334, trafegando em alta velocidade, acima do limite permitido na via.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem do condutor, identificado como José R. C. B.

Durante a busca pessoal e veicular, os militares localizaram uma espingarda calibre .36 dentro do automóvel.

O suspeito e o armamento foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ação foi conduzida pela guarnição da VTR 044, composta pelo 1º Tenente Rosivaldo, 2º Sargento A. Costa, 3º Sargento Jonathan e Soldado Muller, sob o comando do 46º Batalhão da Polícia Militar, pertencente ao Comando de Policiamento Regional X (CPR-X).

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/21:27:42

