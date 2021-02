HOMEM É DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA EM NOVO PROGRESSO

OCORRÊNCIA Nº1

Por volta de 9:00h foi acionado a viatura da polícia militar via cidadão pelo nacional Douglas Gomes da Silva pois sua motocicleta Honda Broz Vermelha, de placa OTO 3085 N.P, havia sido furtada de frente a lanchonete Caramba, e que por volta das 19:00h em busca pelo Distrito foi encontrada em um terreno baldio e entregue para o proprietário.

OCORRÊNCIA Nº2

Por volta das 20:00h, a G.U de serviço foi informada que havia um cidadão portando uma faca na cintura na rua 04 de abril no bairro Jardim Planalto, chegando no local foi constatado a veracidade do fato, e se tratava do nacional Ronaldo dos Santos Nascimento, ao verificar o nome do indivíduo no sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (sinesp) se encontrava em aberto um mandado de prisão em desfavor do mesmo, diante dos fatos o procurado da justiça, foi conduzido a depol pra procedimentos cabíveis.

OCORRÊNCIA Nº3

Por volta de 00:10h, foram ouvidos disparos de arma de fogo, perto da Empresa GEO, localizada na br 163, km 316.

Quando da chegada da GUPM, foram encontradas várias pessoas reunidas, onde foram feitas buscas pessoais em cada um. Com Roberth Tcharles foi encontrado, portando ilegalmente, fora da sua residência, 01 cilindro com 07 munições cal. 22 (02 deflagradas), um revólver TAURUS MAGNUM, cal. 22, n° ABJ947483, com 09 munições cal. 22 no cilindro e no interior do seu veículo uma caixa com 14 munições cal. 22.

O infrator, foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com os objetos supracitados, 01 celular Motorola, 01 passaporte e 01 coldre, a Depol (15ª Risp) de Novo Progresso, para que a autoridade de polícia judiciária tome as providências legais cabíveis.

Por Weliton Tenório Com Infomações da POLÍCIA MILITAR

(Fotos:Reprodução)

