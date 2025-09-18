Homem é detido por suposta venda de castanha-do-Pará a R$ 200 a turistas, no Pará

Foto:Reprodução | O suspeito foi preso pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

Nesta quarta-feira (17), a Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), em operação conjunta com a Delegacia Especializada do Consumidor (DECON), ambas vinculadas à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), conduziu à unidade policial um vendedor ambulante que atuava nas proximidades da Estação das Docas, em Belém.

A ação foi motivada por um vídeo que repercutiu nas redes sociais, no qual o homem afirmava ter vendido o quilo da castanha-do-Pará por R$ 200,00 a turistas, prejudicando a imagem do Estado como destino turístico confiável e ético. Durante as diligências, o suspeito foi localizado e levado à DPTur.

Em depoimento, o indivíduo confessou que o conteúdo era falso e foi criado apenas para gerar engajamento nas redes sociais, e que o quilo da castanha havia sido vendido por R$ 65,00. Após análise técnica integrada entre a DPTur e a DECON, a conduta do homem foi caracterizada como publicidade enganosa.

O vídeo simulava uma transação inexistente para obter vantagem indevida por meio do engajamento virtual, causando prejuízo à confiança dos consumidores e à imagem turística do Pará. Diante da confissão e das provas, o homem foi indiciado.

A operação reforça a importância da atuação especializada e integrada na proteção dos direitos dos turistas e consumidores, especialmente com Belém se preparando para receber eventos internacionais de grande porte, como a COP 30.

A Delegacia do Consumidor e a Delegacia de Proteção ao Turista irão elaborar uma cartilha e promover palestras para orientar os vendedores, de forma a evitar condutas que possam prejudicar a imagem da cidade e afetar a todos, inclusive os próprios vendedores.

