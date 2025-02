Homem é eletrocutado pela namorada por três horas

Foto: Reprodução | Lá, médicos diagnosticaram necrose no intestino delgado, que precisou ser removido em uma cirurgia de emergência.

Um homem chinês precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser submetido a uma intensa simulação de dor do parto por três horas, realizada pela própria namorada. O caso aconteceu na província de Henan, no centro da China.

A mulher relatou nas redes sociais que decidiu levar o parceiro para a experiência após sugestão de familiares, antes de ficarem noivos. O casal foi a um centro especializado, onde eletrodos são utilizados para simular cólicas menstruais e contrações do parto.

Segundo o relato, nos primeiros 90 minutos, a mulher aumentou gradualmente a intensidade dos choques até o nível 8, momento em que o namorado começou a gritar e se debater. No nível 12, o homem suava, chorava e xingava de dor. Mesmo assim, a sessão seguiu por mais 90 minutos.

Ao final da experiência, o homem desabou no chão, com o abdômen “duro como uma tábua”. Em casa, sofreu vômitos intensos e dores abdominais durante toda a noite. Seu estado de saúde piorou ao longo da semana, e ele foi levado às pressas ao hospital.

Lá, médicos diagnosticaram necrose no intestino delgado, que precisou ser removido em uma cirurgia de emergência. Revoltada, a mãe do rapaz cancelou o casamento, proibiu a mulher de visitá-lo e ameaçou processá-la.

Buscando apoio, a namorada compartilhou sua história nas redes sociais, mas recebeu uma onda de críticas. “Eles deveriam arcar com as consequências por algo tão imprudente”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Três horas é um absurdo”.

