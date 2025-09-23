Homem é encontrado amarrado na área da Buriti Empreendimentos, em Santarém

Foto:Reprodução | Luan Júnior dos Santos da Costa, 28 anos, foi encontrado por moradores na rua Orquídea amarrado na área da Buriti Empreendimentos. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (23), nas proximidades da Avenida Fernando Guilhon, em Santarém.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros e constatou que a vítima não apresentava ferimentos provocados por arma branca (faca) ou arma de fogo.

“Fomos chamados para uma constatação de óbito, depois atualizaram dizendo que no paciente havia sinais vitais. Tem pulso, glicemia ta ok, pressão está padrão. Só não responde de forma alguma qualquer pergunta e ainda não encontramos sinais de violência”, disse o Samu.

O jovem estava de bruços, amarrado e com baixo nível de consciência. Ele foi encaminhado até o Pronto Socorro Municipal (PSM) para atendimento médico.

A Polícia Militar suspeita que o caso se trata de um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas já que debaixo da árvore, onde Luan Júnior foi localizado, várias pessoas se reúnem com frequência para usar entorpecentes.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/10:28:11

