Homem é encontrado com mãos amarradas, desacordado e com placa: “Nunca mais rouba”

(Foto: Reprodução) – Um homem, de 29 anos, foi encontrado com as mãos amarradas, desacordado e ao lado de um pedaço de papelão com a frase: “nunca mais ‘vo’ rouba”.

O caso ocorreu nesta quarta-feira (13), em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais.

A Polícia Militar recebeu um chamado informando que havia um homem caído no chão, no bairro Conjunto Sotero Inácio Ramos, com as mãos presas e ferimentos pelo corpo. Os militares cortaram a corda que o amarrava e acionaram o SAMU. Após atendimento inicial no local, ele foi levado ao Hospital Municipal de Governador Valadares.

Durante as diligências, os policiais localizaram a esposa da vítima, que confirmou a identidade do marido. Na residência do casal, a PM encontrou diversas moedas espalhadas, R$ 185 guardados em uma caixa e um aparelho de celular.

De acordo com o médico que prestou atendimento, o homem apresentava múltiplos cortes pelo corpo e lesões na cabeça, aparentemente provocadas por objeto contundente. Ele passou por suturas e segue internado em estado grave e inconsciente.

A Polícia Militar segue investigando o caso para identificar os autores das agressões e esclarecer as circunstâncias do crime.

Fonte: BNEWS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/15:45:55

