Homem é encontrado enforcado na zona rural de Novo Progresso

Imagem: Ilustrativa| Polícia investiga caso como suicídio; vítima foi localizada dois dias após desaparecer.

Na manhã de domingo (10), um homem identificado como José Gregório Pereira, foi encontrado morto em uma área de mata na vicinal Marajoara, zona rural do município. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a suspeita é de suicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a relatora Jéssica, que trabalhava com a vítima em uma fazenda local, informou que ele havia desaparecido no dia 9 de agosto de 2025, após sair para retirar cipó. José não retornou e, após buscas, foi localizado com uma corda no pescoço, confeccionada a partir do punho de uma rede.

Jéssica contou à polícia que José havia se separado de sua companheira — mãe dela — há cerca de dois dias, e que vinha demonstrando tristeza.

A polícia investiga o caso como suicídio, mas mantém o registro como “morte a esclarecer” até a conclusão dos exames periciais.

